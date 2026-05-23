Region Dnipropetrowsk: Die Russische Föderation hat ein Hochhaus angegriffen, Dutzende Menschen wurden evakuiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 23. Mai wurden in der Stadt Schachtarsk im Gebiet Dnipropetrowsk ein Mehrfamilienhaus und ein Verwaltungsgebäude durch Drohnen beschädigt.

Quelle: : Staatlicher Notdienst

Details: : Rettungskräfte teilten mit, dass 25 Bewohner, darunter 5 Kinder, aus dem beschädigten Wohnhaus in Sicherheit gebracht wurden.

Es gab keine Verletzten.

Gleichzeitig wurde im Bezirk Krywyj Rih ein Privathaus beschädigt.

Zur Erinnerung: : In der Nacht zum 23. Mai griff der Feind 124 Drohnen an. Die Luftstreitkräfte meldeten, dass 102 davon abgeschossen und neutralisiert wurden.