Alle Polizeibeamten im Fall der Schutzgeldforderungen an Pornostudios wurden aus der Untersuchungshaft entlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Vier Beamte der Nationalpolizei, die im Verdacht stehen, Bestechungsgelder für die „Schutzgewährung“ sogenannter Pornobüros angenommen zu haben, wurden gegen Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen.

Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft dem Sender „Suspilne“ mit.

Es handelt sich um den Polizeichef der Region Iwano-Frankiwsk, Wolodymyr Jatsjuk, den ersten stellvertretenden Polizeichef der Region Ternopil, Andrij Tkachyk, einen weiteren Beteiligten, Serhij Bezpalka, sowie den stellvertretenden Polizeichef der Region Schytomyr, Illja Hulevatyj. Die Höhe der Kaution belief sich für sie auf 1,164 Mio. Hrywnja bis 7 Mio. Hrywnja.

Nach ihrer Freilassung gegen Kaution müssen die Verdächtigen auf Vorladung des Ermittlers und des Staatsanwalts erscheinen, ihre Reisepässe abgeben und eine elektronische Fußfessel tragen.

In Haft bleibt vorerst nur der ehemalige Fahrer des Fuhrparks der staatlichen Einrichtung des Innenministeriums, Wolodymyr Worobej. Das Gericht setzte für ihn eine Kaution in Höhe von 8 Millionen Hrywnja fest.