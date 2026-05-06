Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat den Leiter des regionalen Mobilisierungszentrums in Schytomyr festgenommen, der sich an der Mobilisierung bereichert hatte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat den Leiter des Regionalen Mobilisierungszentrums in Schytomyr wegen Bestechung zur Umgehung der Mobilisierung von Mitarbeitern überführt. Die Ermittlungen dauern an, dem Verdächtigen drohen bis zu 10 Jahre Haft.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat den Leiter des regionalen Arbeitsamtes in Schytomyr „auf frischer Tat“ festgenommen, der von einem regionalen Unternehmer Geld verlangt hatte, damit dessen Mitarbeiter nicht einberufen werden.

Quelle: : Sicherheitsdienst der Ukraine

Details: : Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der Beamte einen Mechanismus zur systematischen Erlangung unrechtmäßiger Vorteile vom Eigentümer eines lokalen Unternehmens eingerichtet.

Als Gegenleistung für die erhaltenen Bestechungsgelder versprach er dem Unternehmer, keine Mobilisierungsmaßnahmen gegen dessen Mitarbeiter im wehrpflichtigen Alter durchzuführen.

Nach Erhalt des Geldes entgegennahm der Beschuldigte vom Unternehmer Listen mit den Mitarbeitern der Unternehmen, die er vor Kontrollen durch mobile Gruppen des Territorialen Verteidigungskorps und der Strafverfolgungsbehörden sowie beim Passieren von Kontrollpunkten „schützen“ sollte.

Es wird berichtet, dass Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine die Straftaten des Beamten schrittweise dokumentierten und ihn „auf frischer Tat“ festnahmen, nachdem er eine neue Bestechungssumme vom „Auftraggeber“ erhalten hatte.

Die Ermittler des Sicherheitsdienstes teilten dem Festgenommenen mit, dass gegen ihn der Verdacht gemäß § 368 Abs. 3 des Strafgesetzbuchs der Ukraine (Annahme eines Angebots, eines Versprechens oder Erhalt eines unrechtmäßigen Vorteils durch einen Amtsträger) besteht.

Derzeit wird über die Wahl der Untersuchungshaft entschieden. Dem Täter drohen bis zu 10 Jahre Freiheitsentzug mit Einziehung des Vermögens. Die Ermittlungen zur Aufklärung aller Umstände der Straftat und zur Strafverfolgung der Schuldigen dauern an.