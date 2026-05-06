Der Generalstab hat über neue Verluste auf russischer Seite berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Gesamtverluste der Russischen Föderation in den mehr als vier Jahren des Krieges gegen die Ukraine belaufen sich auf etwa 1.337.170 Personen.

Die russische Armee hat in den vergangenen 24 Stunden weitere 1.050 Mann verloren. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf seiner Facebook-Seite mit.

Die Gesamtverluste der Russischen Föderation im Krieg gegen die Ukraine vom 24. Februar 2022 bis zum 6. Mai 2026 belaufen sich auf etwa 1.337.170 Personen.

Die Verluste der russischen Armee stellen sich wie folgt dar:

Die Daten werden noch präzisiert.

Wie wir bereits berichteten, haben die ukrainischen Streitkräfte zwei Schiffe der Schattenflotte der Russischen Föderation an der Einfahrt zum Hafen von Noworossijsk getroffen.