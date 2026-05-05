Die Ukraine verliert durch Angriffe der Russischen Föderation Gas und muss daher Gas importieren, so der Vorsitzende von „Naftohas“

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Angreifer beschießen seit fünf Tagen in Folge Gasförderanlagen Der Angriff Russlands am Dienstag, dem 5. Mai, hat den Gasförderanlagen von „Naftohas“ schwere Schäden zugefügt. Aus diesem Grund ist die Ukraine gezwungen, die Verluste durch Gasimporte auszugleichen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Vorstandsvorsitzenden der staatlichen Aktiengesellschaft „Naftohas der Ukraine“, Serhij Koretskyj, im Rahmen einer Fernsehsendung.