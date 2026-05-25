Kasachstan hat sich geweigert, das Gerichtsurteil zugunsten der Ukraine zu vollstrecken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Justizministerium des Landes gab eine vielbeachtete Erklärung ab Kasachstan weigert sich, das Gerichtsurteil umzusetzen, das die Einziehung von 1,4 Milliarden Dollar von der russischen „Gasprom“ zugunsten der ukrainischen „Naftohas“ vorsieht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des kasachischen Justizministers Erlan Sarsembayev in einem Interview mit Zakon.kz.

„Gasprom“ hat verloren. Ein Schweizer Gericht hat die Schulden in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar gegenüber „Naftohas“ bestätigt

Was ist geschehen

Es handelt sich um die Entscheidung des Internationalen Schiedsgerichts im Streit zwischen „Naftohas“ und „Gasprom“ über den Transit von russischem Gas durch das Gebiet der Ukraine.

Vor kurzem hat das nach britischem Recht tätige Gericht des Internationalen Finanzzentrums „Astana“ die Vollstreckung dieses Urteils auf dem Gebiet Kasachstans genehmigt. Dies bedeutete die Möglichkeit, 1,4 Milliarden Dollar von dem russischen Unternehmen zugunsten der Ukraine einzutreiben.

Was wurde in Kasachstan erklärt

Der kasachische Justizminister Erlan Sarsembayev betonte, dass dieses Urteil nicht vollstreckt werde.

Seinen Worten zufolge fällt der Streitfall nicht in die Zuständigkeit Kasachstans.

Er wies zudem darauf hin, dass das Urteil ohne Beteiligung der russischen Seite gefällt wurde und derzeit nicht rechtskräftig ist.

„Jede Person hat das Recht, vor Gericht zu gehen, aber das bedeutet nicht automatisch, dass das Gericht auch die entsprechende Zuständigkeit hat“, erklärte Sarsembayev.

Wodurch entstand der Streit

Der Streit zwischen „Naftohas“ und „Gasprom“ steht im Zusammenhang mit dem Vertrag von 2019 über den Gastransit durch die Ukraine.

Nach der Einstellung des Transits über die Station „Sokhranowka“ im Jahr 2022 forderte das ukrainische Unternehmen eine Entschädigung vom russischen Monopolisten.

Ein vorläufiger Sieg für „Naftohas“