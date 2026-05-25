Kasachstan hat sich geweigert, das Gerichtsurteil zugunsten der Ukraine zu vollstrecken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Das Justizministerium des Landes gab eine vielbeachtete Erklärung ab Kasachstan weigert sich, das Gerichtsurteil umzusetzen, das die Einziehung von 1,4 Milliarden Dollar von der russischen „Gasprom“ zugunsten der ukrainischen „Naftohas“ vorsieht.
Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des kasachischen Justizministers Erlan Sarsembayev in einem Interview mit Zakon.kz.
„Gasprom“ hat verloren. Ein Schweizer Gericht hat die Schulden in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar gegenüber „Naftohas“ bestätigt
Was ist geschehen
Es handelt sich um die Entscheidung des Internationalen Schiedsgerichts im Streit zwischen „Naftohas“ und „Gasprom“ über den Transit von russischem Gas durch das Gebiet der Ukraine.
Vor kurzem hat das nach britischem Recht tätige Gericht des Internationalen Finanzzentrums „Astana“ die Vollstreckung dieses Urteils auf dem Gebiet Kasachstans genehmigt. Dies bedeutete die Möglichkeit, 1,4 Milliarden Dollar von dem russischen Unternehmen zugunsten der Ukraine einzutreiben.
Was wurde in Kasachstan erklärt
Der kasachische Justizminister Erlan Sarsembayev betonte, dass dieses Urteil nicht vollstreckt werde.
Seinen Worten zufolge fällt der Streitfall nicht in die Zuständigkeit Kasachstans.
Er wies zudem darauf hin, dass das Urteil ohne Beteiligung der russischen Seite gefällt wurde und derzeit nicht rechtskräftig ist.
„Jede Person hat das Recht, vor Gericht zu gehen, aber das bedeutet nicht automatisch, dass das Gericht auch die entsprechende Zuständigkeit hat“, erklärte Sarsembayev.
Wodurch entstand der Streit
Der Streit zwischen „Naftohas“ und „Gasprom“ steht im Zusammenhang mit dem Vertrag von 2019 über den Gastransit durch die Ukraine.
Nach der Einstellung des Transits über die Station „Sokhranowka“ im Jahr 2022 forderte das ukrainische Unternehmen eine Entschädigung vom russischen Monopolisten.
Ein vorläufiger Sieg für „Naftohas“
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“