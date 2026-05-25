Die ukrainische Kartellbehörde hat Paramount den Kauf von Warner Bros: genehmigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die ukrainische Kartellbehörde hat der Paramount Skydance Corporation die Genehmigung für den indirekten Erwerb der Kontrolle über Warner Bros. Discovery erteilt.

Dies teilt die Pressestelle der ukrainischen Kartellbehörde mit.

Die Entscheidung der ukrainischen Kartellbehörde wurde am 21. Mai getroffen.

„Der Paramount Skydance Corporation wurde die Genehmigung erteilt, über die Firma „Prince Sub Inc.“ (Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika) indirekt die Kontrolle über die Firma „Warner Bros. Discovery, Inc.“ zu erwerben“, heißt es in der Mitteilung.

Bereits am 27. Februar wurde bekannt, dass Netflix sein Angebot zum Kauf von Warner Bros. Discovery zurückgezogen hatte, wodurch Paramount Skydance den Weg zum Sieg in dem monatelangen Wettstreit um eines der bekanntesten Hollywood-Studios ebnete – in einem Geschäft im Wert von rund 111 Milliarden Dollar.