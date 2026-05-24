Bogoduchow wurde zum zweiten Mal innerhalb eines Tages angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Bei dem Drohnenangriff auf die Stadt wurden drei Menschen verletzt. Unter ihnen befindet sich ein fünfjähriges Mädchen.

Die Russen haben Bogoduchow in der Region Charkiw zum zweiten Mal innerhalb eines Tages angegriffen. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, am Abend des Sonntags, dem 24. Mai, mit.

„Ein weiterer feindlicher Angriff durch eine Drohne auf die Stadt Bogoduchow. Drei Personen erlitten eine akute Stressreaktion, darunter ein fünfjähriges Mädchen“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Sanitäter den Verletzten jede erforderliche Hilfe leisten.

Zur Erinnerung: Am Morgen griffen russische Drohnen Bogoduchow an. Es wurde von 12 Verletzten berichtet.

Auch am 1. Mai wurde über einen Drohnenangriff auf Bogoduchow berichtet. Damals wurden vier Zivilisten verletzt.