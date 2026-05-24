„Ukrainische Avantgarde“: Die Nationalbank hat eine außergewöhnliche Gedenkmünze herausgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Nationalbank hat die Gedenkmünze „Ukrainische Avantgarde. Alexandra Exter“ in Umlauf gebracht, die einer herausragenden Persönlichkeit der europäischen Avantgarde des 20. Jahrhunderts gewidmet ist – Alexandra Exter, einer ukrainischen Künstlerin, Pädagogin und Mitbegründerin des Art-déco-Stils.

Dies geht aus einer Mitteilung der Nationalbank der Ukraine hervor.

Die Gedenkmünze „Ukrainische Avantgarde. Alexandra Exter“ hat einen Nennwert von 10 Hrywnja. Sie ist in Form eines Achtecks aus 999er Silber gefertigt, die Prägequalität ist „Special Uncirculated“, das Gewicht des reinen Edelmetalls beträgt 31,1 g. Als Verzierungselement dient ein Farbdruck. Der Rand der Münze ist glatt.

Auf der Vorderseite der Münze ist in der Mitte auf spiegelglattem Hintergrund eine ausdrucksstarke Skizze eines Theaterkostüms für einen spanischen Tanz mit farbigen Elementen von Alexandra Exter abgebildet, die ihren einzigartigen kreativen Stil unterstreicht.

Die Genehmigung zur Verwendung dieser Skizze „Spanischer Tanz“ im Design der Gedenkmünze wurde vom Museum für Theater-, Musik- und Filmkunst der Ukraine erteilt, wofür die Nationalbank dem Museumsteam ihren Dank ausspricht.

Oben auf der Vorderseite befindet sich das kleine Staatswappen der Ukraine, rechts neben der Skizze die vertikale Inschrift „OLEKSANDRA EKSTER“ sowie das Logo der Banknoten- und Münzprägeanstalt der Nationalbank; links neben dem Entwurf die Stückelung 10 mit dem grafischen Symbol der Hrywnja ₴, die Aufschrift „UKRAINE“ sowie das Prägejahr 2026.

Auf der Rückseite der Münze ist vor einem spiegelnden Hintergrund ein stilisiertes Fragment einer Theaterbühnenbildgestaltung zu sehen, als Verweis auf die szenografischen Arbeiten von Olexandera Exter, die sich durch Ausdruckskraft und eine innovative Interpretation des Bühnenraums auszeichneten.