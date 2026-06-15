Die ukrainischen Streitkräfte haben seit Mai rund 200 Angriffe auf die Brücke auf der Krim durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es handelt sich um Angriffe auf russische Lastwagen und Tanklastwagen auf der Novorossija-Straße, die von Rostow am Don über Mariupol und Melitopol auf die Krim führt.

Seit Mai haben die ukrainischen Streitkräfte (laut bestätigten Videoaufnahmen) mindestens 375 Angriffe auf Lastwagen, Tanklastwagen und andere russische Transportmittel durchgeführt. Dies berichtet die Financial Times.

Mehr als die Hälfte dieser Angriffe fand laut dem französischen Open-Source-Analysten Clément Molen auf der Novorossija-Route statt, die von Rostow am Don über Mariupol und Melitopol auf die Krim führt.