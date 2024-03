In den vorübergehend besetzten Gebieten werden die Vorbereitungen für die Einberufung ukrainischer Jugendlicher abgeschlossen - Zentrum für nationalen Widerstand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vorübergehend besetzten Gebieten schließen die Russen die Bildung der Registrierung von Teenagern in den sogenannten „Militärkomitees“ ab. Dies berichtete das Zentrum für nationalen Widerstand am Samstag, den 30. März.

„In den vorübergehend besetzten Gebieten werden die Vorbereitungen für die Einberufung von ukrainischen Teenagern abgeschlossen. Die Russen bereiten sich auf die Einberufung von Jugendlichen im Osten und auf der Krim vor, aber auch im Süden wurden bereits Listen erstellt. Die Rekrutierung von Bewohnern der besetzten Gebiete ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht, das von den Invasoren einmal mehr ignoriert wird. Die Invasoren versprechen zwar, dass die Wehrpflichtigen nicht zum Dienst geschickt werden, aber die Praxis zeigt, dass sie dann rekrutiert werden, um einen Vertrag zu unterschreiben und zu „Freiwilligen“ zu werden. Der Feind achtet besonders auf die Rekrutierung derjenigen, die Schulden haben“, heißt es in dem Bericht

Das Zentrum für Nationalen Widerstand unterstreicht, dass der Dienst in der russischen Armee ein Weg ins Nirgendwo ist.

„Sabotieren Sie die Einberufung und denken Sie daran, dass die russische Justiz fiktiv ist, ebenso wie alle Verträge, die in der Russischen Föderation geschlossen wurden, so dass ihre Wirkung außerhalb des terroristischen Landes nicht gilt“, forderte das Zentrum des nationalen Widerstands.

Wir werden daran erinnern, dass ein Mitarbeiter des Gauleiters der besetzten Krim Sergej Aksenow Sergej Selimow unter Verdacht gestellt wurde. Der Angreifer hat als Mitglied des „Komitees für Jugendpolitik“ der Besatzung Kinder der Krim für die russische Unarmee rekrutiert.