Die Nationalgarde hat eine starke russische Offensive bei Pokrovske zurückgeschlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Feind warf eine große Menge an Ausrüstung in den Kampf: die meisten davon waren gepanzerte Kampffahrzeuge und Motorräder, sagte die Nationalgarde.

Gardisten der 14. Brigade der ukrainischen Nationalgarde Rote Kalina haben am Donnerstag, den 17. April, in Richtung Pokrowskoje einen groß angelegten mechanisierten Angriff der russischen Angreifer zurückgeschlagen. Dies berichtete der Kommandeur der Nationalgarde Alexander Pivnenko auf seinem Telegram-Kanal.

„Der Feind hat eine große Menge an Ausrüstung in die Schlacht geworfen. Diesmal waren die meisten davon gepanzerte Kampffahrzeuge und Motorräder. Sowie etwa zwei Kompanien an Arbeitskräften. Aber unsere Verteidiger haben echte Professionalität und Unnachgiebigkeit gezeigt!“ – schrieb er.

Er fügte hinzu, dass nach vorläufigen Informationen die Verluste des Feindes bestätigt wurden: mehr als 240 zerstörte Angreifer (unwiederbringliche und sanitäre Verluste).

Zerstörte feindliche Ausrüstung: 96 Motorräder, 21 gepanzerte Kampffahrzeuge; 2 Einheiten Automobilausrüstung; 2 Artilleriesysteme.

„Diese Schlacht ist ein weiterer Beweis für die gut koordinierten und professionellen Aktionen unserer Verteidiger, die die Front halten! Die Kämpfer der Roten Kalina gehen klar und rücksichtslos gegen den Feind vor und verteidigen jedes Stückchen Heimat“, betonte der Militär.