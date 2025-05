Die Ukraine hat fast eine halbe Million Tonnen Zucker exportiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Türkei bleibt der Hauptabnehmer von ukrainischem Zucker

Seit Beginn des Wirtschaftsjahres hat die Ukraine 494 Tausend Tonnen Zucker exportiert.

Dies teilte der Nationale Verband der Zuckerproduzenten der Ukraine, Ukrtsukor, mit.

„Seit dem 1. September 2024 hat die Ukraine bereits 494 Tausend Tonnen Zucker exportiert (davon 196,6 Tausend Tonnen im Zeitraum Januar-April 2025). 90% wurden auf den Weltmarkt exportiert, 10% in die EU-Länder“, so der Verband.

Die Türkei bleibt der Hauptabnehmer von ukrainischem Zucker in diesem Wirtschaftsjahr, auf den 16% der Exportmengen entfallen. An zweiter Stelle steht Libyen (11%) und an dritter Stelle die EU (10%).

In der Produktionssaison 2024 haben die ukrainischen Zuckerproduzenten 1,8 Millionen Tonnen Zucker produziert. Das Volumen des ukrainischen Binnenmarktes wird derzeit auf 900 Tausend Tonnen pro Jahr geschätzt, so der Verband.

Zur Wiederholung:

Zuvor hatte Ukrtsukor berichtet, dass die Ukraine in den ersten 6 Monaten des Wirtschaftsjahres 2024/25 (von September 2024 bis Februar 2025) mehr als 403,5 Tausend Tonnen Zucker exportiert hat.

Die wichtigsten Exportziele für ukrainischen Zucker waren die Türkei, Libyen, Nordmazedonien, Somalia und Sri Lanka.

Im Jahr 2024 stellten die ukrainischen Erzeuger einen historischen Rekord für Zuckerexporte auf, indem sie 746,3 Tausend Tonnen des Produkts im Gesamtwert von 419 Millionen Hrywnja ins Ausland exportierten.