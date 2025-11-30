Die Massenmedien haben erfahren, was die USA und die Ukraine besprechen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Außenministerium bezeichnete den Beginn der Gespräche in Miami als „gut“ und lobte die US-Seite „für ihre Konstruktivität“.

Die Delegationen der Ukraine und der USA sprechen bei den Gesprächen in Miami, Florida, über mehrere „ungelöste Fragen“. Dies berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf Quellen am Sonntag, den 30. November.

Angeblich geht es bei den Gesprächen vor allem um den Zeitplan für die Wahlen in der Ukraine sowie um Fragen des „Gebietsaustauschs“ zwischen der Ukraine und Russland sowie um mehrere andere „ungelöste Fragen“.

Zuvor hatte die Website Axios am Sonntag berichtet, dass die Themen der Gespräche in Florida die Fragen der Territorien und der Sicherheitsgarantien für die Ukraine waren.

Der ukrainische Erste Stellvertretende Außenminister Serhij Kyslitsa, der an den Gesprächen in Florida teilnimmt, stellte unterdessen eine konstruktive Haltung der US-Seite fest.

„Es war ein guter Start für das aktuelle Treffen. Bislang sehr spannend und konstruktiv. Eine warme Atmosphäre, die ein mögliches progressives Ergebnis begünstigt. Ausgezeichnete Führung durch Marco Rubio“, schrieb er in den sozialen Medien X.

Kyslyzja fügte hinzu, dass er, wie schon in Genf, auch die Art und Weise schätzt, wie der Schwiegersohn des US-Präsidenten Jared Kushner seine Vision skizziert.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die ukrainische und die US-amerikanische Delegation derzeit in Florida die Verhandlungen über den sogenannten „Friedensplan“ fortsetzen Außenminister Marco Rubio, der bei dem Treffen anwesend war, sagte, dass bisher „die Hälfte des Weges zur Sicherung der Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine zurückgelegt wurde“.