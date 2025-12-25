Selenskyj unterzeichnet Gesetz zur Erhöhung der Besteuerung von Bankgewinnen auf 50%

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am 24. Dezember unterzeichnete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Gesetzentwurf 14097, der zuvor vom Parlament verabschiedet worden war und eine 50%ige Besteuerung von Bankgewinnen vorsieht.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des Abgeordneten Danylo Hetmanzew.

Hetmanzew stellte fest, dass der Gesetzesentwurf viele Punkte enthält, aber der wichtigste ist die Erhöhung der Steuer auf Bankgewinne. Die Banken werden den neuen Steuersatz ab 2026 zahlen müssen.

Nach zuvor veröffentlichten Schätzungen wird die Erhöhung der Steuer auf Bankgewinne dem Haushalt in den vier Quartalen des Jahres 2026 15-23 Milliarden Hrywnja und im ersten Quartal 2027 etwa 5 Milliarden Hrywnja mehr einbringen.

Was sieht der unterzeichnete Gesetzentwurf sonst noch vor?