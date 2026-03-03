Die ukrainischen Streitkräfte haben innerhalb eines Tages weitere 790 Angreifer und 47 Artilleriesysteme des Feindes neutralisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den letzten 24 Stunden haben die Verteidigungskräfte der Ukraine 790 russische Invasoren getötet und verwundet, die Gesamtverluste des Feindes im Krieg beliefen sich auf 1.268.520 Personen.

Quelle: : Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Details: : Die Gesamtverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 03.03.26 beliefen sich auf etwa:

Personal – etwa 1.268.520 (+790) Personen;

Panzer – 11.718 (+5) Einheiten; gepanzerte Kampffahrzeuge – 24.131 (+20) Einheiten; Artilleriesysteme – 37.842 (+47) Einheiten; Luftabwehrmittel – 1 319 (+6) Einheiten; Unbemannte Fluggeräte auf operativ-taktischer Ebene – 154 698 (+1 529) Einheiten; Schiffe/Boote – 30 (+1) Einheiten; Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 80.992 (+235) Einheiten. Die Daten werden derzeit präzisiert.