„Das Fenster ist offen“: Selenskyj hält es für möglich, bis November Frieden in der Ukraine zu erreichen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Es besteht eine Gelegenheit, den Krieg Russlands gegen die Ukraine bis zu den Zwischenwahlen in den USA im November dieses Jahres zu beenden. Und derzeit ist diese Gelegenheit gegeben.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte dies der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, in einem Interview mit Sky News.

„Ich bin der Ansicht, dass wir jetzt eine Chance haben. Um ehrlich zu sein, was ich wirklich über das nächste Jahr denke… Es hängt von diesen Monaten ab, ob wir die Möglichkeit haben werden, den Krieg bis zum Herbst zu beenden. Bis zu den wichtigen, einflussreichen Wahlen in den USA. Wenn es gelingt, Frieden zu erreichen, dann haben wir dieses Zeitfenster. Derzeit ist dieses Zeitfenster offen“, erklärte Selenskyj.

Er merkte an, dass die Vereinigten Staaten sogar stärker seien, als sie selbst glauben.

„Und das glaube ich wirklich. Sie können tatsächlich Druck auf Putin ausüben. Sie können diesen Krieg beenden“, betonte der Präsident.

Selenskyj beschrieb seine Beziehung zu US-Präsident Donald Trump als „nicht einfach“, betonte jedoch, dass die Beziehungen der Ukraine über „Persönlichkeiten“ hinausgehen.

Fristen für die Beendigung des Krieges