Die Ukraine und die Russische Föderation haben sich auf einen lokalen Waffenstillstand für die Reparatur des Kernkraftwerks Saporischschja geeinigt: Gibt es einen Zeitplan?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine und die Russische Föderation haben sich auf einen lokalen Waffenstillstand für die Reparatur der Hochspannungsleitung geeinigt, die das Kernkraftwerk Saporischschja versorgt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Twitter-Meldungen der IAEO.

„Mit Vermittlung der IAEO ist ein weiterer lokaler Waffenstillstand in Kraft getreten, der die Wiederherstellung der 330-kV-Reserve-Stromversorgung für das Kernkraftwerk Saporischschja ermöglicht“, teilte die IAEO mit.

IAEO-Generaldirektor Daniel Grossi teilte außerdem mit, dass im Bereich der Reparaturarbeiten weiterhin Minen geräumt werden, um einen sicheren Zugang für die Reparaturteams zu gewährleisten.

Waffenstillstand rund um das Kernkraftwerk Saporischschja