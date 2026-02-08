„Ternuvate gehört uns“: Die ukrainischen Streitkräfte haben eine Ortschaft in der Region Saporischschja zurückerobert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Verteidigungskräfte haben die Ortschaft Ternuvate in der Region Saporischschja von den Russen befreit. Die Ortschaft steht nun unter der Kontrolle der Ukraine.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Telegram-Beitrag des Leiters des Zentrums für Desinformationsbekämpfung, Andrij Kowalenko.

In seinem Kanal veröffentlichte er ein Video, in dem die ukrainischen Streitkräfte vor einem Schild mit dem Namen des Dorfes stehen, die ukrainische Flagge in den Händen halten und Folgendes erklären:

„Die Russen veröffentlichen manchmal ihre sogenannten Siege im Internet. Wir befinden uns in Ternuvate und erfüllen unsere Aufgabe. Ternuvate gehört zu uns, zu Ukraine“, sagte der Soldat und fügte hinzu, dass sich die Russen ergeben sollten.

Was ging dem voraus?