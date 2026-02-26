Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Analysten von DeepState berichten, dass russische Truppen in der Nähe von drei Ortschaften in den Regionen Donezk und Luhansk vorgerückt sind.

Quelle: DeepState

Wörtlich: : „Der Feind rückte in der Nähe von Riznykivka, Pazeno und Pryvillia vor.“

Details: : Alle drei Ortschaften gehören zum Frontabschnitt von Slowjansk.

Somit sind es für die Russen noch 15 Kilometer bis zu den Vororten von Slowjansk.

Zur Erinnerung: Am 25. Februar wurde bekannt, dass ukrainische Soldaten ihre taktische Position in der Region Stepnogorsk in der Oblast Saporischschja verbessert haben.