Russland hat einen Rekordangriff mit Lenkbomben durchgeführt: 316 Bomben innerhalb eines Tages

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 18. Januar warfen die Angreifer 316 gelenkte Fliegerbomben ab – das ist die höchste Tageszahl seit Kriegsbeginn, innerhalb eines Monats waren es 5.700 Bomben.

Die russische Besatzungsarmee warf am 18. Januar 316 gelenkte Fliegerbomben auf die Ukraine ab. Dies ist die höchste Tageszahl seit Kriegsbeginn.

Quelle: Verteidigungsministerium in den sozialen Netzwerken

Details: Nach Angaben des Ministeriums belief sich die Gesamtzahl der von den Russen im Januar auf die Ukraine abgeworfenen Lenkbomben auf 5.700 Stück, was ebenfalls einen Rekord in diesem Krieg darstellt.

Wörtlich: „Da der Feind auf dem Boden keine nennenswerten Erfolge erzielt, verstärkt er seine Angriffe aus der Luft. Der bisherige Monatshöchstwert wurde im Oktober 2025 mit 5.300 Bomben verzeichnet.“

Weitere Details: Nach Angaben des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine wurden im Januar mehr als 5.300 Kampfhandlungen registriert. Zum Vergleich: Im Dezember 2025 waren es mehr als 5.500.

Im ersten Monat des Jahres führten russische Truppen außerdem mehr als 113.000 Beschüsse durch, darunter mehr als 2.400 mit Raketenwerfern.

Vorgeschichte: Am 19. Januar führten russische Truppen drei Angriffe mit Lenkbomben auf den Bezirk Slobidskyj in Charkiw durch, bei denen eine Person ums Leben kam und elf weitere verletzt wurden.