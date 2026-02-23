Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Dies ist der erste Besuch von Władysław Czachowski in der ukrainischen Hauptstadt und ein symbolischer Schritt zur Stärkung des ukrainisch-polnischen Dialogs.

Der Marschall des polnischen Sejm, Włodzimierz Czaszta, ist zu einem offiziellen Besuch in Kiew eingetroffen. Dies gab der Vorsitzende der Werchowna Rada, Ruslan Stefantschuk, am Montag, dem 23. Februar, auf Facebook bekannt.

Ihm zufolge ist dies der erste Besuch von Czaszta in der ukrainischen Hauptstadt und ein symbolischer Schritt zur Stärkung des ukrainisch-polnischen Dialogs.

„Vor uns liegen Treffen und inhaltliche Gespräche“, kündigte Stefantschuk an und veröffentlichte ein Foto des Treffens am Hauptbahnhof der Hauptstadt.

Zuvor hatte Włodzimierz Czasztazy erklärt, dass Russland gezielte antiukrainische Kampagnen im polnischen Internet, insbesondere in sozialen Netzwerken, durchführe. Er forderte dazu auf, insbesondere bei der Bewertung von Inhalten im Internet einen gesunden Menschenverstand zu bewahren.

