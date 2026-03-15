In Boryspil brannte das Einkaufszentrum „Epicenter“, 100 Menschen wurden evakuiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In Boryspil brach im Einkaufszentrum „Epicenter“ ein Feuer aus; etwa 100 Menschen wurden evakuiert. Die Brandursache wird derzeit ermittelt.

In Boryspil in der Oblast Kiew kam es am Sonntag zu einem Brand im Hypermarkt „Epicenter“; Rettungskräfte evakuierten etwa 100 Menschen.

Quelle: Staatlicher Rettungsdienst der Region Kiew

Details: Am 15. März um 11:10 Uhr ging bei der Rettungsdienststelle „101“ des Bezirks Boryspil eine Meldung über einen Brand im Gebäude des Einkaufszentrums „Epicenter“ unter der Adresse: Stadt Boryspil, Horbatyuka-Straße, ein.

Die Rettungskräfte stellten fest, dass auf einer offenen Baustelle ein Brand von Baumaterialien auf Regalen ausgebrochen war, die direkt an das Gebäude des Einkaufszentrums angrenzen. Außerdem kam es zu einer Rauchentwicklung im Gebäude selbst, sodass die Evakuierung der Besucher und des Personals erforderlich war.

Der Brand wurde um 11:56 Uhr gelöscht.

Der Staatliche Rettungsdienst teilt mit, dass die Brandursache derzeit ermittelt wird.