Der IWF hätte nichts gegen eine Anhebung der Bankensteuer auf 50 % einzuwenden, so die Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Eine solche Steuer würde die Einnahmen des Staatshaushalts erheblich steigern. Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird keine Einwände erheben, sollte die Gewinnsteuer für Banken in der Ukraine von 25 % auf 50 % angehoben werden.

Dies geht aus einem Artikel von RBK Ukrajina mit dem Titel „Neue Steuer für Banken: Aufstockung des Staatshaushalts oder Risiko für die Wirtschaft“ hervor.

Die Frage der Anhebung der Bankensteuer wurde während des Aufenthalts der IWF-Mission in Kiew erörtert, der am 3. Juni endete.

Quellen der Publikation, die mit den Ergebnissen der Vereinbarungen vertraut sind, berichteten, dass der IWF, der eine solche Steuererhöhung aufgrund der Risiken einer Einschränkung der Kreditvergabe an die Wirtschaft grundsätzlich nicht unterstützt, der Ukraine bereits zum dritten Mal entgegengekommen ist.

Sollte die Verchowna Rada die Änderungen bei der Besteuerung der Banken billigen, wird der Fonds keine Einwände erheben.

„Sie (der IWF – Anm. d. Red.) werden nichts dagegen haben. Wir werden also eine Entscheidung treffen“, sagte der Gesprächspartner.