Russland hat Cherson angegriffen: Es gibt Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Nach einem Angriff russischer Drohnen auf ein mehrstöckiges Wohnhaus brachen in den Wohnungen Brände aus, die zu großflächigen Feuer führten.

Das russische Militär hat mit Drohnen ein Wohnhaus in Cherson angegriffen. Bei dem Angriff kamen zwei Menschen ums Leben, neun weitere wurden verletzt. Dies teilte der Staatliche Katastrophenschutzdienst am Abend des Mittwochs, dem 3. Juni, mit.

„Russische Truppen greifen Cherson weiterhin an. Infolge der Treffer feindlicher Drohnen in einem Stadtteil brannten Wohnungen in einem mehrstöckigen Wohnhaus aus und es kam zu großflächigen Bränden“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Rettungskräfte unter extrem schwierigen Bedingungen und unter ständiger Gefahr weiterer Angriffe arbeiteten.

Nach einem der erneuten Angriffe leisteten die Rettungskräfte den betroffenen Zivilisten Erste Hilfe und übergaben sie an Polizeibeamte zur weiteren Evakuierung in eine medizinische Einrichtung.

Der Staatliche Dienst für Katastrophenschutz fügte hinzu, dass die Angaben zur Zahl der Verletzten noch präzisiert werden und sich ändern können.

Zur Erinnerung: Am Mittwochmorgen führten die Russen einen Drohnenangriff auf ein Fahrzeug im Dnipro-Bezirk von Cherson durch. Eine Person kam ums Leben, eine weitere wurde verletzt.

Die Russen beschossen einen Kinderspielplatz in Cherson