In Cherson kamen infolge russischer Angriffe zwei Menschen ums Leben, neun weitere wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische Truppen griffen ein Hochhaus in Cherson an: 2 Menschen starben, 9 wurden verletzt.

Quelle: : Staatlicher Notdienst der Ukraine

Wörtlich: : „Russische Truppen greifen Cherson weiterhin an. Infolge der Treffer feindlicher Drohnen sind in einem Stadtteil Wohnungen in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Brand geraten und es kam zu großflächigen Bränden.

Die Rettungskräfte arbeiteten unter extrem schwierigen Bedingungen und unter ständiger Gefahr weiterer Angriffe.“

Details: : Nach einem der erneuten Angriffe leisteten die Rettungskräfte den betroffenen Zivilisten Erste Hilfe und übergaben sie an Polizeibeamte zur weiteren Evakuierung in eine medizinische Einrichtung.