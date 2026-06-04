Die Russen haben Pawlohrad angegriffen: zwei Verletzte und Zerstörungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Pawlohrad wurden infolge eines russischen Angriffs zwei Menschen verletzt; Häuser, ein Unternehmen und eine Stromleitung wurden beschädigt.

Zwei Menschen wurden verletzt, und es wurden Schäden an Wohnhäusern, einem Unternehmen und einer Stromleitung infolge eines russischen Angriffs auf Pawlohrad am späten Abend des 3. Juni festgestellt.

Quelle: : der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk, Olexander Hanzha, und der Vorsitzende des Oblastrats, Mykola Lukaschuk, auf Telegram

Zitat von Lukaschuk: „Die Russen haben Pawlohrad und die Gemeinde Jurjivka beschossen. In Pawlohrad sind Brände ausgebrochen. Zwei Menschen wurden verletzt: ein 45-jähriger Mann und eine 75-jährige Frau. Ein Hochhaus, ein Privathaus, vier Autos, ein Unternehmen und eine Stromleitung wurden beschädigt. Weitere vier Autos wurden zerstört.“

Details: : In Dnipro kam es infolge eines Drohnenangriffs zu einem Brand, bei dem ein Unternehmen beschädigt wurde.

In Pidhorodne brannte ein Wirtschaftsgebäude.

„Durch die Angriffe am Abend wurden nach aktuellen Informationen acht Menschen verletzt. Lebensmittellager und eine Poststelle wurden beschädigt“, teilte Lukaschuk mit.

In Schachtarsk im Bezirk Synelnykiv wurden drei Mehrfamilienhäuser und ein Lastwagen beschädigt, in der Gemeinde Mykolajiv – Infrastruktur, ein Privathaus und ein Auto.