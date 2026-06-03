Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in die EU: Brüssel bereitet den Beginn der Verhandlungen mit der Ukraine vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Mit welchen komplexen Themen werden die Gespräche beginnen? Die zyprische EU-Ratspräsidentschaft hat am 3. Juni mit den Vorbereitungen für die formelle Eröffnung des ersten Verhandlungsblocks über den Beitritt der Ukraine und Moldawiens zur Europäischen Union begonnen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung der zyprischen EU-Ratspräsidentschaft.

Was ist geschehen?

Die zyprische Ratspräsidentschaft hat den Vorbereitungsprozess für die formelle Eröffnung des ersten Verhandlungsblocks über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine und Moldawiens eingeleitet.

In den kommenden Tagen wird die Präsidentschaft die Arbeiten zur Abschlussphase der Beratungen im Rat der EU fortsetzen.