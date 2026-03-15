Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die entscheidende Frage ist das Recht auf den Kauf und den Transit von russischem Öl. Die Ölpipeline „Druschba“ wurde von Luftzielen aus der Russischen Föderation gesprengt. Die technische Wiederherstellung der Ölpipeline ist innerhalb von zwei Monaten möglich.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte dies der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Gespräch mit Journalisten.