Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wenn das Ziel darin besteht, den Krieg zu beenden, sollten die USA nicht zögern und einen Termin für neue Verhandlungen festlegen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist der Ansicht, dass Kremlchef Wladimir Putin niemals Verhandlungen und eine Beendigung des Krieges gewollt habe. Moskau habe sich nur aus Angst vor Maßnahmen der USA auf ein Treffen eingelassen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Interview des Staatsoberhauptes mit CNN.