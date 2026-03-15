Angriff auf Saporischschja: Die Zahl der Todesopfer ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Zahl der Todesopfer nach dem russischen Angriff auf Saporischschja am 14. März ist auf zwei gestiegen, darunter ein Teenager.

Die Zahl der Todesopfer infolge des russischen Angriffs auf Saporischschja am Nachmittag des 14. März ist auf zwei Personen gestiegen. Dies teilte der Staatliche Katastrophenschutzdienst der Ukraine mit.

Die Ärzte kämpften um das Leben eines 17-jährigen Jungen, doch er erlag seinen Verletzungen.

Weitere 21 Personen erlitten Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades, darunter zwei Kinder. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten am Ort des Einschlags sind abgeschlossen.