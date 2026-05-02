Anschlag der „Schaheds“: In Ternopil wurden die Brände gelöscht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Zur Beseitigung der Folgen des feindlichen Angriffs wurden 31 Einsatzfahrzeuge und 102 Rettungskräfte eingesetzt.

In Ternopil löschten Rettungskräfte einen Brand in einem Industrieobjekt, der infolge eines Angriffs russischer Drohnen am 1. Mai entstanden war. Dies teilte der Staatliche Katastrophenschutzdienst am Samstag, dem 2. Mai, mit.

„Die Arbeiten fanden unter schwierigen Bedingungen statt. Die Feuerwehrleute lokalisierten alle Brandherde, löschten das Feuer und verhinderten die Ausbreitung der Flammen auf benachbarte Objekte“, heißt es in der Mitteilung.

Insgesamt wurden 31 Einsatzfahrzeuge und 102 Rettungskräfte zur Beseitigung der Folgen des „Selbstmorddrohnen“-Angriffs eingesetzt.

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Zur Erinnerung: Am 1. Mai griff der Feind Ternopil massiv mit Drohnen an. Die meisten Ziele konnten zerstört werden, doch es kam zu Treffern. Es brachen Brände aus. An diesem Tag wurden in Ternopil 12 Menschen verletzt.