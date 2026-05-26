Russische Truppen haben in der Nacht einen Zivilisten im Bezirk Cherson getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Nächtlicher russischer Beschuss des Dorfes Mykilsk: Ein 49-jähriger Einwohner der Region Cherson kam ums Leben.

Ein Zivilist kam infolge des nächtlichen russischen Beschusses des Dorfes Mykilsk im Bezirk Cherson ums Leben.

Quelle: : Staatsanwaltschaft des Bezirks Cherson auf Telegram

Wörtliches Zitat der Behörde: : „Am 26. Mai gegen 2:00 Uhr führten russische Streitkräfte einen Artillerieangriff auf das Dorf Mykilsk im Bezirk Cherson durch. Bei dem Angriff kam ein 49-jähriger Anwohner ums Leben.“

Hintergrund:

Am 26. Mai wurde bekannt, dass in Cherson ein Anwohner verstorben ist, der am 19. Mai verletzt worden war, als eine russische Drohne durch das Fenster seiner Wohnung flog.