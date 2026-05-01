Er war mit dem Fahrrad unterwegs: Die Besatzer haben einen Mann in Cherson getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 1. Mai tötete eine russische Drohne in Cherson einen Mann auf dem Fahrrad. Die Identität des Verstorbenen wird derzeit ermittelt.

Der Mann kam am Morgen des 1. Mai in der Stadt Cherson durch einen russischen Drohnenangriff ums Leben.

Quelle: : Militärverwaltung der Stadt Cherson und Leiter der regionalen Militärverwaltung Olexander Prokudin auf Telegram

Wörtliches Zitat der Stadtverwaltung: : „Vor etwa einer Stunde haben russische Terroristen in Cherson einen Menschen getötet. Die Angreifer griffen mit einer Drohne einen unbekannten Mann auf einem Fahrrad an, der lebensgefährliche Verletzungen erlitt.“

Details: : Die Identität des Verstorbenen wird derzeit ermittelt.

Später teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Alexander Prokudin, mit, dass der Mann 65 Jahre alt war.