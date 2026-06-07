Ein unbemanntes Fluggerät hat eine Brücke zwischen der Region Cherson und der Krim beschädigt – so die Besatzer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Durch den Angriff einer Drohne wurde die Brücke im Gebiet von Tschonhar beschädigt, der Verkehr über Dschankoj ist gesperrt, die Umleitung führt über Armiansk und Perekop.

Der von den Besatzern ernannte sogenannte „Gouverneur der Region Cherson“, Wolodymyr Saldo, erklärte, dass infolge des nächtlichen Angriffs durch eine Drohne die Fahrbahn der Brücke im Gebiet der Ortschaft Tschonhar beschädigt wurde.

Quelle: Saldo auf Telegram

Details: Seinen Angaben zufolge ist der Verkehr über den Grenzübergang „Dschankoi“ vorübergehend gesperrt.

Gleichzeitig wird der Verkehr über die Grenzübergänge „Armiansk“ und „Perekop“ geleitet.

Die Russen können derzeit noch keinen Termin für die Wiederaufnahme des Verkehrs über die Brücke nennen.

Zur Erinnerung: Die UAV-Operatoren des 3. Regiments der Spezialeinheiten haben einen Teil der Landroute der Invasoren zur Krim unter Luftüberwachung gestellt.