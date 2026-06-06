Der Feind hat die Energieversorgung in der Region Sumy angegriffen, es kommt zu Stromausfällen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Infolge der Angriffe der Russischen Föderation in der Region Sumy kam es zu Stromausfällen; Mitarbeiter einer Tankstelle und der Fahrer eines Postfahrzeugs wurden verletzt.

Infolge der feindlichen Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Region Sumy kam es seit dem Abend in einzelnen Ortschaften zu Stromausfällen.

Quelle: : Militärverwaltung der Region Sumy

Details: : Die Energieversorger arbeiten an der Wiederherstellung der Stromversorgung.

Nach Mitternacht griff eine feindliche Drohne eine Tankstelle in der Gemeinde Trostjanets an; eine Mitarbeiterin der Tankstelle wurde verletzt und befindet sich im Krankenhaus.

Später griff eine weitere russische Drohne einen Postwagen auf einer Straße im Bezirk Sumy in der Nähe der Gemeinde Sadivska an; der Fahrer wurde verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Im Laufe des Freitags wurden infolge feindlicher Angriffe in den Grenzgemeinden der Region Sumy insgesamt fünf weitere Menschen verletzt.

Zur Erinnerung: In den Gebieten Donezk und Cherson wurden am 5. Juni durch russische Angriffe 49 Menschen verletzt und weitere 12 getötet.