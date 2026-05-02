Es wurde bekannt, wie die ukrainische Luftabwehr im Laufe des Tages agiert hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Luftabwehrkräfte haben im Norden, Süden, im Zentrum und im Westen des Landes 220 Drohnen abgeschossen und neutralisiert.

Die ukrainische Luftabwehr hat am Montag einen massiven Angriff abgewehrt: Von den mehr als zweihundert Drohnen, die auf die Ukraine zuflogen, wurden 220 abgeschossen und neutralisiert. Der Angriff dauert an. Dies berichten die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte auf Telegram.

Von 8:00 bis 19:00 Uhr hat Russland 227 Angriffsdrohnen auf die Ukraine abgefeuert. Darunter befinden sich Drohnen der Typen Schahed (darunter auch Raketendrohnen), Gerber, Italmas und andere. Etwa 135 davon sind „Schaheds“.

Die Starts wurden aus folgenden Richtungen registriert:

An der Abwehr des Angriffs sind die Luftwaffe, Flugabwehrraketeneinheiten, Einheiten für elektronische Kriegsführung und Drohnensysteme sowie mobile Feuergruppen der Verteidigungskräfte beteiligt.

Die Luftabwehr hat 220 Drohnen im Norden, Süden, Zentrum und Westen des Landes abgeschossen und neutralisiert. Dennoch:

Betonen die Luftstreitkräfte: Im Luftraum befinden sich weiterhin feindliche Drohnen.

Wie wir bereits berichteten, haben russische Kriegsverbrecher mit einer Drohne einen Supermarkt im Bezirk Dnipro in Cherson angegriffen. Vier Menschen wurden verletzt.