Der polnische Ministerpräsident kritisierte den Vorschlag der Russischen Föderation für einen Waffenstillstand am 9. Mai

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Tusk lehnte es entschieden ab, Druck auf den ukrainischen Präsidenten auszuüben. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk erklärte, dass Warschau den Vorschlag Russlands für einen eintägigen Waffenstillstand am 9. Mai nicht unterstütze. Seinen Worten zufolge sei dies kein Schritt in Richtung Frieden, sondern eine politische Geste, um die Parade in Moskau abzuhalten. Er werde Selenskyj nicht dazu überreden, solchen Bedingungen zuzustimmen…

Tusk lehnte es kategorisch ab, Druck auf den ukrainischen Präsidenten auszuüben. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk erklärte, dass Warschau den Vorschlag Russlands für einen eintägigen Waffenstillstand am 9. Mai nicht unterstütze. Seinen Worten zufolge sei dies kein Schritt in Richtung Frieden, sondern eine politische Geste, um die Parade in Moskau abzuhalten. Er werde Selenskyj nicht davon überzeugen, solchen Bedingungen zuzustimmen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Janusz Jaskółka.