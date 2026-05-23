Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Vormarsch des Feindes ist zum Stillstand gekommen, und jedes Stück Land kostet Russland Tausende von Menschenleben Dem russischen Diktator Wladimir Putin bleibt immer weniger Zeit, um der Ukraine seine Bedingungen im Krieg aufzuzwingen, da die Lage an der Front in eine Sackgasse geraten ist und sich die wirtschaftlichen und sozialen Probleme innerhalb der Russischen Föderation verschärfen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf CNN.