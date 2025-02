Der stellvertretende Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson hat einen Radfahrer überfahren und getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein tödlicher Verkehrsunfall, in den der stellvertretende Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson verwickelt war, ereignete sich in dem Dorf Posad Pokrovske in der Oblast Cherson. Der Beamte, der einen Renault Megane fuhr, überfuhr einen Radfahrer, der auf der Stelle starb.

Quelle: Polizei der Region Cherson, Leiter der Region Cherson Olexander Prokudin auf Telegram, „MOST“

Direkte Ansprache: „Ein Angestellter der regionalen Militärverwaltung von Cherson war in einen Verkehrsunfall verwickelt, der den Tod einer Person zur Folge hatte. Die Ermittlungen sind im Gange, wir warten auf die offiziellen Schlussfolgerungen der Strafverfolgungsbehörden.“ Weitere Einzelheiten: Prokudin sprach der Familie und den Freunden des Verstorbenen sein Beileid aus.

Update: Später meldete die Regionalpolizei von Cherson, dass sich der Unfall gegen 18:00 Uhr auf der Autobahn M-14 Odessa-Melitopol-Novoazovsk ereignet hat. Nach vorläufigen Informationen war der stellvertretende Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Wladimir Kliutsevskyj, mit seinem Auto unterwegs und stieß mit einem 50-jährigen Radfahrer zusammen.

Nach Angaben der Polizei war das Opfer von einer Nebenstraße abgekommen und wollte die Fahrbahn überqueren, als es von einem Auto erfasst wurde. Der Mann erlitt Verletzungen, die mit dem Leben nicht vereinbar sind.

Die Ermittler arbeiten an der Unfallstelle, das Auto wurde beschlagnahmt und auf den Abschlepphof gebracht.