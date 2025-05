Innerhalb von zwei Tagen hat DTEK die Stromversorgung von mehr als 10.000 Haushalten nach dem Beschuss wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den vergangenen zwei Tagen haben die Ingenieure von DTEK die Stromversorgung in 11 Siedlungen in zwei Frontregionen wiederhergestellt, die weiterhin täglich unter Beschuss stehen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von DTEK.

Es wird darauf hingewiesen, dass am 9. und 10. Mai die Notfallreparaturteams von DTEK die Stromversorgung von 5,6 Tausend Familien in 6 Siedlungen in der Region Dnipro wiederhergestellt haben, die aufgrund des feindlichen Beschusses ganz oder teilweise stromlos waren.

Trotz der extrem schwierigen Situation gelang es den Stromtechnikern auch, die Stromversorgung in 5 Siedlungen in der Oblast Donezk wiederherzustellen, in denen weiterhin schwere Kämpfe stattfinden. Mehr als 5.000 Haushalte sind damit wieder mit Strom versorgt.

Die Reparaturteams von DTEK arbeiten weiterhin in den Regionen mit den heftigsten Kämpfen und tun ihr Bestes, um die Schäden an den Stromnetzen so schnell wie möglich zu beheben. Sie beginnen mit ihrer Arbeit, sobald sie von den ukrainischen Streitkräften und dem staatlichen Notfalldienst die Erlaubnis und den Zugang zu den beschädigten Gebieten erhalten haben.