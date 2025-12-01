Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Feind ist in den Regionen Donezk, Saporischschja und Charkiw vorgerückt, so die Analysten des Überwachungsprojekts.

Die russischen Angreifer sind in den Regionen Donezk, Saporischschja und Charkiw vorgerückt. Dies erklärten Analysten des ukrainischen Überwachungsprojekts DeepState.

Der Feind rückte in der Nähe von Rivnopolye und Gulyaypol in der Region Saporischschja (Saporischschja) vor.

Die russische Armee vergrößerte die „Grauzone“ um Gulyaypol und verstärkte ihre Stellungen nördlich der Stadt.

Der Feind rückte in der Nähe der Ortschaft Stupochki in der Region Donezk – südlich von Tschassiw Jar – vor.

Die Angreifer hatten auch Erfolge bei Dvorichanskoye, das nahe der Grenze zu Russland in der Region Charkiw liegt.

Zuvor hatte DeepState berichtet, dass das ukrainische Militär der 37. unabhängigen Marinebrigade das Dorf Iwanowka in der Region Dnipropetrowsk und seine südlichen Vororte geräumt hat.

Zuvor hatten die ukrainischen Streitkräfte gezeigt, wie sie die russische Offensive in der Nähe von Gulyaypol in Saporischschja stoppten.