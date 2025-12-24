Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Heiligabend hat die Nationalbank der Ukraine eine neue Gedenkmünze, den Spirit of Christmas, herausgegeben.

Dies teilte der Pressedienst der Nationalbank der Ukraine mit.

Die Münze hat einen Nennwert von 10 Hrywnja. Sie ist aus 925er Silber gefertigt.

Die Zierelemente sind eine beidseitige lokale Vergoldung mit einem Diamanten (1,5 mm).

Auf der Vorderseite, in der Mitte der Komposition, befindet sich das stilisierte Bild eines Strohdidukh. Seine Basis ist mit einem Stroh-Engel verziert, der Schutz und gute Nachrichten symbolisiert. Der Hintergrund der Komposition ist in zwei Ebenen unterteilt, die an ein Fenster erinnern, das am Weihnachtsabend vom Licht der Sterne erleuchtet wird. Einer der Sterne symbolisiert den Stern von Bethlehem (in seiner Mitte leuchtet ein Diamant).

Die Rückseite zeigt ein traditionelles vorweihnachtliches Essen einer ukrainischen Familie, bei dem die Bilder von Vater, Mutter und Kindern visuell mit den Himmelskörpern identifiziert werden: Die Heiligenscheine um ihre Köpfe symbolisieren die Sonne (die Frau), den Mond (den Mann) und die Sterne (ihre Kinder). Vor der Familie steht ein Tisch mit zwölf Gerichten: Kutia, Knödel, Donuts, Fisch und andere traditionelle Leckereien sowie Knoblauchköpfe, ein Talisman gegen böse Geister.

Um es kurz zu machen:

Die Nationalbank der Ukraine hat der Sonderoperation „Web“ und dem Sicherheitsdienst der Ukraine selbst eine eigene Gedenkmünze gewidmet, „Sicherheitsdienst der Ukraine. Gemeinsam die Ukraine schützen“.