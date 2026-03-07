Der Online-Shop der Nationalbank der Ukraine hat seinen Betrieb nach einem Cyberangriff wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Seit dem 6. März ist der Online-Shop für numismatische Produkte der Nationalbank wieder in Betrieb.

Dies wurde von der Pressestelle der Regulierungsbehörde bekannt gegeben.

Es wird berichtet, dass das beauftragte Unternehmen eine Analyse des Cyberangriffs durchgeführt und die Sicherheit der Ressource verbessert hat.

„Der Online-Shop funktioniert wieder normal. Informationen über den Beginn des nächsten Verkaufs numismatischer Produkte werden zusätzlich auf seiner Website veröffentlicht, bitte beachten Sie die Aktualisierungen“, teilt die Nationalbank der Ukraine mit.