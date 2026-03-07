Unter Beschuss – „Schaheds“: ATACMS- und SCALP-Raketen griffen den Flughafen Donezk an (Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Welche Ziele konnten die ukrainischen Streitkräfte zerstören? Die ukrainischen Streitkräfte griffen mit ATACMS- und SCALP-Raketen den Abschussort der „Schaheds“ in der Nähe des Flughafens von Donezk an.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Telegram des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.