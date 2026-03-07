Russische Streitkräfte haben eine Kassettenbombe auf das Zentrum von Kramatorsk abgeworfen: Es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen warfen gegen 3:40 Uhr morgens eine 500-Kilogramm-Flugbombe auf die Stadt; 12 mehrstöckige Häuser wurden beschädigt.

Bei Luftangriffen auf Kramatorsk in der Region Donezk wurden mindestens sechs Personen verletzt. Unter den Verletzten befinden sich drei Kinder, die 2010, 2014 und 2024 geboren wurden. Dies berichtet die Militärverwaltung der Region Donezk.

Die Russen warfen gegen 3:40 Uhr morgens eine 500-Kilogramm-Bombe auf die Stadt, fügt die lokale Behörde hinzu.

Durch diesen Abwurf wurden zwölf Hochhäuser, fünf Verwaltungsgebäude und 22 Fahrzeuge beschädigt.

Die regionale Militärverwaltung erinnerte daran, dass am Freitag in der Region Donezk eine Person ums Leben gekommen ist – in Kramatorsk.

Weitere sieben Personen wurden am 6. März in der Region verletzt – fünf in Kramatorsk, jeweils eine in Druschkiwka und Olexijevo-Druschkiwka.

Wie bereits berichtet, hat Russland in der Nacht zum 7. März einen kombinierten Angriff auf kritische Infrastruktureinrichtungen der Ukraine durchgeführt. Insgesamt wurden 509 Luftangriffe registriert, von denen 472 als abgeschossen und zerstört gelten.