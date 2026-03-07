Infolge des russischen Beschusses von Saporischschja wurde ein Säugling verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 7. März haben russische Besatzungstruppen Saporischschja beschossen, wodurch ein mehrstöckiges Wohnhaus beschädigt und ein Säugling verletzt wurde.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Region Saporischschja, Iwan Fedorow

Direktes Zitat: „Durch den feindlichen Beschuss von Saporischschja wurde ein Säugling verletzt. Derzeit bringen Sanitäter das Kind ins Krankenhaus. Außerdem wurden Fenster in einem mehrstöckigen Gebäude beschädigt. Vorläufig sind in 30 Wohnungen Fenster beschädigt worden.“

Vorgeschichte:

In der Nacht zum 7. März führten russische Truppen einen massiven kombinierten Angriff auf die Ukraine durch. Der Feind führte einen Raketenangriff auf ein fünfstöckiges Gebäude in Charkiw durch und zerstörte den Eingang, wodurch es Tote und Verletzte gab.

Außerdem griffen die Angreifer Nowodnistrowsk in der Region Tscherniwzi mit Raketen an, was zu einem Brand und einem Stromausfall in der Stadt führte. Zuvor hatten die Angreifer mit Kampfdrohnen Wohnhäuser in Sumy und Tschuhujiw angegriffen, wobei es unter der Zivilbevölkerung Verletzte gab.