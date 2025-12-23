Russland greift das Kraftwerk von DTEK an: Folgen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Russland hat einen weiteren Angriff auf das Wärmekraftwerk von DTEK verübt und dabei Anlagen beschädigt.

Dies teilte der Pressedienst des Energieunternehmens mit.

„Dies ist der siebte massive Angriff auf die Wärmekraftwerke des Unternehmens seit Oktober“, heißt es in der Erklärung.

Insgesamt wurden die Wärmekraftwerke von DTEK seit dem Beginn der groß angelegten Invasion mehr als 210 Mal vom Feind angegriffen. Infolgedessen wurden 59 Ingenieure verletzt und 4 getötet.

Um es kurz zu machen:

Am Morgen des 23. Dezember wurde in der gesamten Ukraine ein groß angelegter Luftalarm ausgerufen. Die russischen Truppen starteten einen kombinierten Angriff mit Marschflugkörpern und Angriffsdrohnen. Es wird von Luftabwehrstellungen in Kiew und der Region Kiew sowie in der Region Iwano-Frankiwsk berichtet.

Russland hat erneut die ukrainische Energieinfrastruktur angegriffen, was zu Notstromausfällen in einer Reihe von Regionen führte.

Infolge des russischen Angriffs vom 23. Dezember waren die Energieanlagen in den westlichen Regionen der Ukraine am stärksten betroffen.