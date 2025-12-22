Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

US-Vizepräsident J.D. Vance hat erklärt, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump es vorzieht, Sozialprogramme für Rentner zu unterstützen, anstatt der Ukraine finanzielle Hilfe zukommen zu lassen.

Vance spricht auf dem America Fest, übertragen vom Weißen Haus

Vance: „Wir helfen älteren Amerikanern im Ruhestand, unter anderem durch die Streichung der Sozialversicherungsabgaben, denn wir glauben daran, dass man Vater und Mutter ehren sollte und nicht ihr ganzes Geld in die Ukraine schicken."

Zuvor hatte Vance das Scheitern eines Abkommens zur Beendigung des russischen Krieges gegen die Ukraine als seine größte Enttäuschung während seiner Amtszeit bezeichnet, sagte aber, er sei „weiterhin optimistisch" und sehe „bedeutende Fortschritte" in dieser Frage.

Vance hat auch gesagt, dass die Ukraine und Russland miteinander Handel treiben und „kulturellen Austausch“ betreiben sollten, anstatt Krieg zu führen.