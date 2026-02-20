Fragwürdige Beschaffungen und Gehälter: erste Details der umfassenden Prüfung von „Energoatom“

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die ersten Ergebnisse der Prüfung von NAEK „Energoatom“, die die Regierung nach dem Korruptionsskandal veranlasst hatte, haben bereits eine Reihe von Mängeln und Verstößen aufgedeckt.

Wie RBK Ukrajina berichtet, teilte dies die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko nach einem Treffen mit der Leiterin des Staatlichen Rechnungsprüfungsdienstes der Ukraine, Alla Basalaeva, mit.

Während des Treffens hörte Swyrydenko den Bericht über die vorläufigen Ergebnisse der Prüfung an. Der Prozess selbst ist noch nicht abgeschlossen, alle Ausgaben, die überhöht sein könnten und mit risikobehafteten Geschäften in Verbindung stehen, werden analysiert.

„Es wurden bereits Mängel bei der Ermittlung des erwarteten Wertes von Beschaffungen, überhöhte Ausgaben für den Erwerb von Sachwerten sowie die Hinzuziehung von Zwischenhändlern bei der Lieferung von Waren festgestellt. Die Prüfer überprüfen separat die Rechtmäßigkeit der Berechnung der Gehälter der Unternehmensleitung“, erklärte die Ministerpräsidentin.

Ihren Angaben zufolge werden alle während der Prüfung festgestellten Verstöße von den Strafverfolgungsbehörden sowie den Antikorruptionsbehörden „rechtlich angemessen bewertet“. Die Schuldigen, so versprach Swyrydenko, würden zur Verantwortung gezogen.

Wir erinnern daran, dass Swyrydenko kürzlich erklärt hat, dass die Regierung in Kürze einen neuen Aufsichtsrat für die Nationale Aktiengesellschaft „Naftohas Ukrainy“ ernennen kann. Bei „Energoatom“, wo der Aufsichtsrat bereits ausgewechselt wurde, wird endlich mit der Erneuerung des Managements begonnen.